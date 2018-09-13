بالصور: غرفة تأمين العاصمة طرابلس تباشر عملها بإنشاء البوابات والتمركزات الأمنية

عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)

باشرت غرفة تأمين العاصمة عملها بإنشاء البوابات والتمركزات الأمنية والدوريات داخل أحياء وشوارع طرابلس.

ونشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الإربعاء صورا لبوابات ودوريات غرفة تأمين العاصمة في تأمين الشوارع والأحياء داخل طرابلس.

وأشار مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى أن غرفة تأمين العاصمة تعمل بدعم من مديرية أمن طرابلس.

يذكر أن هذا الانتشار الأمني يأتي بعد ما أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة أنه اتفق مع المجلس الرئاسي والقيادات العسكرية على تشكيل «لجنة ترتيبات أمنية جديدة ومكوناتها ومهامها المستعجلة مما يسمح لنا بالتفكير بآلية لفضّ النزاع بصورة متقدمة».

عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)

عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)

عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)

عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)

عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)