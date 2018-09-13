بالصور: غرفة تأمين العاصمة طرابلس تباشر عملها بإنشاء البوابات والتمركزات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 01:09 صباحا
عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)

باشرت غرفة تأمين العاصمة عملها بإنشاء البوابات والتمركزات الأمنية والدوريات داخل أحياء وشوارع طرابلس.

ونشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الإربعاء صورا  لبوابات ودوريات غرفة تأمين العاصمة في تأمين الشوارع والأحياء داخل طرابلس.

وأشار مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى أن غرفة تأمين العاصمة تعمل بدعم من  مديرية أمن طرابلس.

يذكر أن هذا الانتشار الأمني يأتي بعد ما أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة أنه اتفق مع المجلس الرئاسي والقيادات العسكرية على تشكيل «لجنة ترتيبات أمنية جديدة ومكوناتها ومهامها المستعجلة مما يسمح لنا بالتفكير بآلية لفضّ النزاع بصورة متقدمة».

عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)
عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)
عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)
عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)
عناصر غرفة تأمين العاصمة طرابلس يباشرون عملهم بالبوابات والتمركزات الأمنية 12 سبتمبر 2018. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا تعلم عن ملعب المواجهة الحاسمة لليبيا أمام نيجيريا ؟
رياضة محلية
الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية