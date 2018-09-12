توزيع مساعدات على 588 أسرة نازحة من طرابلس في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 10:40 مساء

قال أمين جمعية الهلال الأحمر فرع ترهونة، مصطفى أبوزويدة، إن الجمعية وزعت مساعدات على 588 أسرة نازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس إلى مدينة ترهونة، اشتملت على مستلزمات ضرورية.

وأضاف أبوزويدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن المساعدات تمثلت في الاحتياجات الضرورية والأساسية مثل المواد الغذائية والأغطية والمفارش وبعض احتياحات الأطفال.

وذكر أمين جمعية الهلال الأحمر فرع ترهونة مصطفى أبوزويدة، أن عدد الأسر النازحة من طرابلس والتي جرى حصرها بسجلات فرع الجمعية بترهونة بلغت 955 أسرة، منوهًا إلى أنه جرى التنسيق لاتخاد الإجراءات من أجل تقديم الاحتياجات الضرورية لهم.

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