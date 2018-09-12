صندوق الزكاة بأوجلة يشرع في استقبال وتوزيع زكاة التمور لهذا العام

شرع مكتب صندوق الزكاة في بلدية أوجلة في استقبال وتوزيع زكاة التمور لهذا العام، حيث تسلم كميات كبيرة من المواطنين والمزارعين، تضم أنواعًا وأصنافًا مختلفة من التمور.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة في أوجلة، مهند الدرجي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الصندوق سيقوم بحصر كميات التمور وتوزيعها على الأسر المحتاجة في أوجلة وخارجها، عن طريق تسيير قوافل بالتنسيق مع مكتب الزكاة بوزارة الأوقاف.

وأضاف الدرجي أن المكتب سيقوم بتسيير قوافل التمور إلى مدن الواحات وبنغازي ومدن الجبل الأخضر شرق البلاد وبعض المدن في المنطقة الغربية، منوهًا إلى أن مكتب الزكاة سيستمر في استقبال الزكاة إلى حين انتهاء موسم التمور بالبلدية.