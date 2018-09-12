وزير خارجية إيطاليا: الشعب الليبي هو الذي يقرر متى تجرى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 09:56 مساء
وزير خارجية إيطاليا إينزو موافيرو ميلانيزي. (الإنترنت).

جددت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، الإشارة إلى أن الشعب الليبي هو الذي «يحدد  موعد وكيفية إجراء الانتخابات العامة هناك».

وقال الوزير إينزو موافيرو ميلانيزي لوكالة «آكي»، الأربعاء، إن الموقف الإيطالي «داعم لخطة عمل الأمم المتحدة، كأساس لعملية سياسية منظمة في ليبيا، التي تضمنت أيضًا إجراء انتخابات عامة، يقرر الشعب الليبي كيفيتها وآجالها، تجرى في إطار تشريعي سليم وفي ظروف أمن وشفافية وموثوقية».

يذكر أن وزير خارجية إيطاليا، إينزو موافيرو ميلانيزي، التقى الاثنين الماضي، في بنغازي، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وقال ميلانيزي: «إن محاورنا الأساسي في ليبيا يبقى الحكومة المعترف بها شرعيًا من قبل الأمم المتحدة، التي يقودها فائز السراج»، لكن «الجنرال حفتر محاور لا يمكن تجنبه».

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 كما أجرى وزير الخارجية الإيطالي مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح  الثلاثاء، أكد السراج أن «رئيس الدبلوماسية الإيطالية أحاطه في مكالمة هاتفية مطولة بتفاصيل لقائه بحفتر».

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