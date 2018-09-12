السراج: تصريحات حفتر غير مسؤولة وأودّ أن أذكره باتفاق باريس

وصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تصريحات المشير خليفة حفتر، بـ«تحرير» العاصمة طرابلس بالتصرف «غيرالمسؤول».

وقال السراج في مقابلة مع جريدة«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نقلتها وكالة «آكي» الأربعاء «من الواضح أن هذه التصريحات الحربية الأخيرة تتناقض مع روح اتفاق باريس».

وأضاف: «إنه ضرر يطال ليبيا بأكملها فأي هجوم عسكري على العاصمة يعـد عملًا غير مسؤول، يدفع البلاد إلى حرب أهلية، طرابلس لكل الليبيين».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج على أنه لـ«أي شخص الحق في المجيء والبقاء كمواطن حر ومسالم».

المشير حفتر: تحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه

يذكر أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد قال خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل ببنغازي الخميس الماضي إن الأزمة فى طرابلس لابد أن تنتهي فى أقرب وقت ولايمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي و«تحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه».