السراج: تصريحات حفتر غير مسؤولة وأودّ أن أذكره باتفاق باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 08:40 مساء

وصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تصريحات المشير خليفة حفتر، بـ«تحرير» العاصمة طرابلس بالتصرف «غيرالمسؤول».

وقال السراج في مقابلة مع جريدة«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نقلتها وكالة «آكي» الأربعاء «من الواضح أن هذه التصريحات الحربية الأخيرة تتناقض مع روح اتفاق باريس».

وأضاف: «إنه ضرر يطال ليبيا بأكملها فأي هجوم عسكري على العاصمة يعـد عملًا غير مسؤول، يدفع البلاد إلى حرب أهلية، طرابلس لكل الليبيين».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج على أنه لـ«أي شخص الحق في المجيء والبقاء كمواطن حر ومسالم».

المشير حفتر: تحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه

يذكر أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد قال خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل ببنغازي الخميس الماضي إن الأزمة فى طرابلس لابد أن تنتهي فى أقرب وقت ولايمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي و«تحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية