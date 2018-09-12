سلامة للبعثات الدبلوماسية: البعثة حددت منتهكي وقف إطلاق النار وسيحاسبون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 08:24 مساء

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة، أحاط اليوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا من العاصمة طرابلس وتونس «باتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية» بشأن الترتيبات الأمنية التي جرى الاتفاق حولها مع المجلس الرئاسي والقيادات العسكرية والأمنية في طرابلس.

وأضافت البعثة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر» أن سلامة أكد خلال لقائه بالدبلوماسيين بمقر البعثة في طرابلس «أن البعثة قد حددت المنتهكين وأن المجموعات التي تعمد لانتهاك وقف إطلاق النار ستحاسب» وأن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقفان لهم بالمرصاد».

اقرأ أيضًا: سلامة: وضعنا ترتيبات أمنية جديدة ولجنة للتنفيذ بمهام مستعجلة

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، وضع «ترتيبات أمنية جديدة» وتشكيل «لجنة جديدة يناط بها تنفيذها» حيث جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي وقيادات أمنية وعسكرية بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مؤكدًا الاتفاق على اللجنة ومهامها المستعجلة.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، «إن المقررات التي صدرت في الاجتماع الثاني بمدينة الزاوية لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة كل الأطراف، في حاجة إلى تحصين»، مشيراً إلى أن «البعثة بحثت مع المجلس الرئاسي والحكومة، وعددٍ من القيادات العسكرية هذه المقررات، وتم الاتفاق على البدء في تنفيذها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية