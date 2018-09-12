سلامة للبعثات الدبلوماسية: البعثة حددت منتهكي وقف إطلاق النار وسيحاسبون

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة، أحاط اليوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا من العاصمة طرابلس وتونس «باتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية» بشأن الترتيبات الأمنية التي جرى الاتفاق حولها مع المجلس الرئاسي والقيادات العسكرية والأمنية في طرابلس.

وأضافت البعثة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر» أن سلامة أكد خلال لقائه بالدبلوماسيين بمقر البعثة في طرابلس «أن البعثة قد حددت المنتهكين وأن المجموعات التي تعمد لانتهاك وقف إطلاق النار ستحاسب» وأن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقفان لهم بالمرصاد».

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وأعلن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، وضع «ترتيبات أمنية جديدة» وتشكيل «لجنة جديدة يناط بها تنفيذها» حيث جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي وقيادات أمنية وعسكرية بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مؤكدًا الاتفاق على اللجنة ومهامها المستعجلة.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، «إن المقررات التي صدرت في الاجتماع الثاني بمدينة الزاوية لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة كل الأطراف، في حاجة إلى تحصين»، مشيراً إلى أن «البعثة بحثت مع المجلس الرئاسي والحكومة، وعددٍ من القيادات العسكرية هذه المقررات، وتم الاتفاق على البدء في تنفيذها».