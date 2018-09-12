الدولار يخسر 50 قرشًا بعد اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي

تراجع سعر صرف الدولار إلى 6.10 دينارات اليوم مقابل 6.60 دينارات منذ نحو خمس ساعات في السوق السوداء، ليخسر سعر صرف العملة الأميركية 50 قرشًا، وذلك بعد قليل من إعلان توقيع الإصلاحات الاقتصادية اليوم.

ويواصل سعر العملة الأميركية الانخفاض، بعد صدور قرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، لم تحدد قيمته بعد.

وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة لأسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.

ونص البند الثاني من البرنامج على أن «يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي تحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم».