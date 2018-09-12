برنامج الإصلاح الاقتصادي: رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة.. والسماح لكل مواطن بتحويل 10 آلاف دولار سنويًا

نصّت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، بالإضافة إلى السماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالوسائل المتاحة.

ونصّ البند الثامن من البرنامج على أن «يرفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، على أن يتم التحويل إلى حساب المستشفيات والجامعات والمدارس مباشرة».

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كما نص البند التاسع على «يسمح لكل مواطن بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار سنويًا بالوسائل المتاحة، عملاً بالضوباط والأعراف الدولية».

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وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.