برنامج الإصلاح الاقتصادي: «الرئاسي» و«المركزي» يحددان قيمة رسوم مبيعات النقد الأجنبي خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 06:29 مساء

نصّت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة أسبوعًا لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.

ونصّ البند الثاني من البرنامج على أن «تولي رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي تحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي. في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم».

برنامج الإصلاح الاقتصادي يستثني مخصصات أرباب الأسر من رسوم مبيعات النقد الأجنبي

وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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