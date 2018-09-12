برنامج الإصلاح الاقتصادي يستثني مخصصات أرباب الأسر من رسوم مبيعات النقد الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 06:18 مساء

استثنى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى توقيعه مساء اليوم الأربعاء، مخصصات أرباب الأسر من رسوم مبيعات النقد الأجنبي.

ونصّ البند السادس من البرنامج على أن «يستثني من الرسوم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصص أرباب الأسر، ويطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار قرض الرسوم. وكذلك على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار».

المجلس الرئاسي يُعلن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي من 12 بندًا

وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

 

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