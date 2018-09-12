المجلس الرئاسي يُعلن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي من 12 بندًا

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ويتضمن البرنامج الذي سبق أن اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.

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كما جرى خلال الاجتماع اعتماد الآليات المطلوبة لذلك، وإجراءات معالجة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا البرنامج، وتم الاعتماد بالتوقيع على محضر الاجتماع، وتلى التوقيع صدور قرار من رئيس المجلس الرئاسي بذلك.