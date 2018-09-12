مجلس مشايخ وحكماء ترهونة يعلن عقد لقاء وطني للقبائل بالمدينة السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 06:05 مساء

أعلن مجلس مشايخ وحكماء ترهونة، الأربعاء، عقد لقاء وطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة، صباح السبت المقبل، 15 سبتمبر الجاري.

وذكر مجلس مشايخ وحكماء ترهونة، في بيان، أن اللقاء سيقام تحت شعار «نعم من أجل ليبيا»، وسيناقش عدة نقاط أساسية تهم الوطن والمواطن.

وأضاف البيان أن اللقاء سيناقش الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، وآلية تفعيل الإرادة السياسية في ليبيا وكيفية صياغة ميثاق للثوابت الوطنية، إضافة إلى تشكيل لجنة تأسيسية للقاء.

ودعا مجلس مشايخ وحكماء ترهونة كافة رؤساء المجالس الاجتماعية والحكماء والعقلاء والنخب وكل الشخصيات الوطنية إلى ضرورة حضور اللقاء.

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