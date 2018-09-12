ننشر تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وسعر موحد للدولار بـ4.25 دينارات

قال عضو مجلس الدولة إدريس أبوفايد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وُقِّع قبل قليل، يتضمن أربعة بنود، أولها فرض رسوم بنسبة 200% على الدولار ليصبح سعره موحدًا عند 4.25 دينارات، بالإضافة إلى إلغاء الاعتمادات.

وأشار أبوفايد في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، إلى أن البند الثاني يتضمن رفعًا جزئيًّا للدعم عن المحروقات، وثالث البنود يتمثل في إعادة تفعيل علاوة الأسرة التي تشمل صرف علاوة للطفل والزوجة مباشرة.

وأضاف أن البند الرابع والأخير يتمثل في رفع مخصصات الفرد من الدولار سنويًّا من 500 إلى 1000 دولار، وفق برنامج أرباب الأسر.

ووقعت الأطراف المعنية بالبرنامج التنفيذي الإصلاحات الاقتصادية، قبل قليل، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمبعوث الأممي غسان سلامة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

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وكان المبعوث الأممي غسان سلامة، قال في مؤتمر صحفي اليوم بطرابلس، إن المقررات التي صدرت في الاجتماع الثاني بمدينة الزاوية لوقف إطلاق النار، تتضمن «نقاطًا تتعلق بالسيولة وسعر صرف العملة»، معبرًا عن أمله «في الوصول لتنفيذ عدد من الطلبات الملحة لصالح المواطن».