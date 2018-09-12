«الرئاسي» يبحث إدخال تعديلات على الإطار العام لتنفيذ الترتيبات الأمنية

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن المجلس عقد صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة فائز السراج؛ لبحث مستجدات الوضع الأمني، وإدخال تعديلات على الإطار العام لتنفيذ الترتيبات الأمنية، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المكتب الإعلامي أن «الملف الأمني والخطوات التي اُتُّخذت لمواجهة تداعيات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط والاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة وإجراءات تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة» تصدرت مناقشات جدول الأعمال.

وحضر الاجتماع، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، كل من أعضاء المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان ومحمد العماري زايد وأحمد حمزة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع تناول «الإطار العام لتنفيذ الترتيبات الأمنية وإدخال تعديلات تشمل تكوين اللجنة ومهامها وآليات عملها بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وكان السراج اجتمع، اليوم، أيضًا مع قيادات عسكرية وأمنية بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز؛ لبحث خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس والمدن الأخرى وفقًا لما تضمنه الاتفاق السياسي.

وضمّ الاجتماع كلاً من المفوض بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام عاشور، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر قوة مكافحة الإرهاب العميد محمد الزين، وآمر إدارة الشرطة العسكرية العميد محمد شوبانة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع تطرق إلى «آلية تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بضواحي العاصمة، وضمان آمن للمواطنين بمناطق الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا»