«داخلية الوفاق» تطلب من المواطنين تسجيل المساكن المؤجرة لدى الجهات المختصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 03:56 مساء
العميد عبدالسلام عاشور وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني. (الإنترنت)

طلبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، المواطنين الذين لديهم مساكن للإيجار، بتسجيلها لدى الجهات المختصة، وتسجيل الأجانب الشاغرين لها، لدى مراكز الشرطة الواقعة في نطاق العقار.

كما طالبت «داخلية الوفاق»، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كافة العمالة الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية، بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية.

ووصفت الوزارة هذا الإجراء بـ«المهمة للغاية»، مطالبة الجهات المختصة متابعة وضبط أي أجنبي موجود على الأراضي الليبية، دون إجراءات قانونية، وفق القانون واللوائح المعمول بها داخل البلاد

وكانت «داخلية الوفاق»، طالبت في بيان صادر عنها مساء الاثنين، بـ«أخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها»، كما طالبت المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن بالتبليغ عن أي أعمال مشبوهة أو خروقات أمنية.

وقالت وزارة الداخلية، إن «الأمن مسؤولية تضامنية، ولمحاربة الإرهاب يجب توحيد الجهود والإمكانيات بين جميع أبناء الوطن»، داعية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي خروقات أمنية.

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