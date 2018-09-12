لجنة الطوارئ: الوقود متوفر بجميع مستودعات شركة البريقة

منشأة نفطية في البريقة. (أرشيفية. فرانس برس)

طمأنت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، جميع المواطنين بتوفير الوقود (البنزين) بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، مؤكدة أنه جار توزيعه بشكل منظم واعتيادي على كافة المناطق والمدن والقرى الليبية.

وأهابت لجنة الأزمة بضرورة تعاون المواطنين بمزيد من الوعي ونبذ كافة مظاهر الفوضى، وعدم الاستماع إلى الشائعات والأخبار الكاذبة المثيرة للفتنة، والتي تهدف إلى حدوث إرباك للمشهد العام، مع ضرورة التحلي بروح التعاون والمسؤولية والمساهمة في استتباب الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وتشهد محطات الوقود بطرابلس ازدحامًا منذ يومين؛ بسبب إغلاق بعض المحطات.