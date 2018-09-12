إصابة رجل برصاص عشوائي بشارع سورية في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث (بوابة الوسط: أرشيفية)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث رجلا أصيب برصاص عشوائي أمام منزله بشارع سورية في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن إبراهيم محمد إبراهيم المجبري (30 عامًا) أصيب بطلق ناري عشوائي في الكتف الأيسر بشارع سورية، وسط المدينة.

وأضافت البرغثي أن حالة المجبري «مستقرة وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة تقديم العلاج له بالمستشفى.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح.