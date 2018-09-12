جمعية السلام ببني وليد ترسل مساعدات إلى النازحين من طرابلس في ترهونة

شحنة المساعدات التي أرسلتها جمعية السلام ببني وليد إلى ترهونة.

أرسلت جمعية السلام للإغاثة بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، شحنة مساعدات غذائية وحفاضات وحليب أطفال إلى مدينة ترهونة.

وقال عضو الجمعية، هيثم بن لامة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن شحنة المساعدات تسلمتها مؤسسة أبناء ترهونة للأعمال الخيرية والتنمية، وستوزعها المؤسسة على نازحي مناطق التوتر بمدينة طرابلس والمقيمين بمدينة ترهونة.

وأوضح بن لامة أن هذه المساعدات تأتي في إطار الدور الإنساني للجمعية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدات لكل المحتاجين إليها.

وأضاف أن المساعدات شملت مواد غذائية أساسية وحليبًا وحفاضات الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى بعض المواد الأساسية الأخرى.