السراج: الأوضاع في ليبيا غير مستقرة لتنظيم انتخابات

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة للغاية لتنظيم انتخابات.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد قال السراج في مقابلة مع جريدة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، «لا يمكنك التصويت في ظل عدم الاستقرار الموجود في الشوارع ... من الضروري أن يقبل الجميع نتائج الاقتراع».

وأضاف السراج: «نحتاج إلى قواعد مشتركة»، وقال إن الفصائل قد تحتاج إلى التوافق على دستور قبل إجراء أي تصويت.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: «تحدثنا عن الانتخابات في باريس، لكن الوثيقة الدستورية، التي جرى أعدادها ولكن لم يجر إقرارها، يتحتم التصويت عليها أولًا».

وقال: «للأسف، البرلمان لم يدرسه (الدستور) حتى الآن، كيف يمكن إجراء انتخابات دون دستور؟».