«أمن طرابلس» تحذر من استغلال حق التظاهر لإثارة الفوضى

مديرية أمن طرابلس. (الإنترنت)

أهابت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، بضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المنظمة حق التظاهر السلمي، وعدم الانجرار وراء استغلاله لإثارة الفوضى بالشارع العام.

وحذرت المديرية في بيان لها «كل من يحاول المساس بالأمن العام، وخلخلة الوضع الأمني لتحقيق مآرب دنيئة، وسيطاله القانون ويعرِّض نفسه للمساءلة والعقاب».

وطمأنت الأهالي بأنها وبرفقة الأجهزة الأمنية كافة في حالة عمل مستمر، في سعي للحفاظ على العاصمة من الإرهاب والجريمة.

وشهدت عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء، سقوط قذائف وتصاعدًا لأعمدة الدخان بمطار معيتيقة ومنطقة الكريمية ومنطقة أبوسليم، فيما تبادل أطراف الاتهامات بشأن المتسبب في خرق اتفاق الهدنة الذي وقع في الزاوية.

وأكد مصدر محلي إلى «بوابة الوسط» سماع أصوات قذائف وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط مطار معيتيقة بطرابلس، فيما أكد مدير عام مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، سقوط قذيفة قرب مهبط المطار بالعاصمة طرابلس.