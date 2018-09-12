البعثة الأممية: إجراءات جذرية سيبدأ صدورها الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 11:15 صباحا
اجتماع اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار في الزاوية. (صورة من البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هناك إجراءات جذرية سيبدأ صدورها اليوم الأربعاء، لتعزيز وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نشرت الإثنين، نص اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس، الموقع الأحد في الزاوية، الذي تضمن ثمانية بنود، أولها استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة، فيما شمل البند الثاني إعادة التمركز إلى نقاط يتم الاتفاق عليها تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات خاصة وطرابلس عامة، يليها وضع آلية لفض الاشتباك.

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وأهابت بعثة الأمم المتحدة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بجميع الموقعين على اتفاقات تعزيز الهدنة، والتي وقعت في الزاوية الأحد الماضي عدم إصدار البيانات التحريضية أو الاستفزازية، محذرة إياهم من أن مثل تلك التصريحات تتناقض تمامًا مع الالتزامات المعقودة، ما يضعهم تحت طائلة المسؤولية.

وكان «اللواء السابع مشاة» أصدر بيانًا الثلاثاء، قال فيه «إن ضباطًا وضباط الصف والجنود التابعين للواء السابع والقوة المساندة له لن يقفوا حتى يتم القضاء على الجريمة ودواعش المال العام والعصابات المسلحة».

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