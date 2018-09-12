تعرض دائرة كهرباء الجنوب الهضبة رقم واحد للأضرار نتيجة اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 09:58 صباحا
اشتباكات طرابلس. (الإنترنت)

أعلن مدير المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، محمد التكوري، صباح الأربعاء تعرض دائرة الجنوب الهضبة رقم واحد، للإصابات، نتيجة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس.

وقال التكوري في تصريحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه الدائرة جرى صيانتها وإصلاح الأضرار التي لحقت بها خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الشركة العامة للكهرباء تخلي مسؤوليتها من حدوث انهيار في الشبكة إذا تم إصابة دوائر أخرى.

وشهدت عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء، سقوط قذائف وتصاعدًا لأعمدة الدخان بمطار معيتيقة ومنطقة الكريمية ومنطقة أبوسليم، فيما أكد مصدر محلي إلى «بوابة الوسط» اندلاع اشتباكات في منطقة الكريمية وخلف خزانات النفط بالعاصمة طرابلس.

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