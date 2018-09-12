سالفيني: حجم تدفقات الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا «هو صفر الآن»

وزير داخلية إيطاليا ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يلقي خطابا أمام أنصاره. (فرانس برس)

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن زيارة إلى تونس بنهاية شهر سبتمبر الجاري لوقف تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحلها باتجاه بلاده، بعد توقف تلك القادمة من ليبيا.

وقال سالفيني، خلال تسجيل حوار مع إحدى قنوات التلفزة العامة: «حجم التدفقات من ليبيا هو صفر الآن. بنهاية هذا الشهر سوف أذهب إلى تونس، التي أتى منها هذا العام 4 آلاف مهاجر… هناك لا توجد حرب أو مجاعة».

وشدد وزير الداخلية الإيطالي على أنه سينتهج السلوك نفسه في حالة حدوث أزمة جديدة على غرار تلك المتعلقة بسفينة خفر السواحل الإيطالي «ديتشوتي»، والتي رفض إنزالها مهاجرين ظلوا عدة أيام عالقين على متنها داخل ميناء كاتانيا الصقلي، وفتح بموجب ذلك القضاء الإيطالي تحقيقًا بحقه بتهمة «احتجاز غير مشروع لأشخاص، استغلال السلطة وابتزاز الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى مطالبته بتعهدات أوروبية بتوزيعهم على دول أخرى أعضاء في التكتل الموحد.