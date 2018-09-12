وزير الخارجية الإيطالي: حفتر أثبت أنه شخص منفتح للحوار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 08:31 صباحا
وزير خارجية إيطاليا انزو موافيرو ميلانيزي في القاهرة. (فرانس برس)

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن «محاورنا الأساس في ليبيا يبقى الحكومة المعترف بها شرعيًا من قبل الأمم المتحدة، والتي يقودها فائز السراج، لكن «الجنرال حفتر محاور لا يمكن تجنبه».

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وأوضح الوزير الإيطالي، في تصريحات إذاعية، أنه «كان هناك توضيح للمواقف مع حفتر، الذي أثبت أنه شخص منفتح للحوار، يبدي اهتمامًا ببلادنا ويدرك الدور الذي يمكنه أن يقوم به»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وكان ميلانيزي التقى الإثنين، في بنغازي، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بهدف تعزيز العلاقات معه.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نشرته «فرانس برس»، أن الرجلين «أجريا لقاءً مطولاً ووديًا شكل استئنافًا للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا في أجواء من تعزيز الثقة».

فيما تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح الثلاثاء مكالمة هاتفية من ميلانيزي، قدم خلالها تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أخيرًا الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وجدد المسؤول الإيطالي دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني ووقوفها إلى جانب ليبيا ودعمها الكامل جهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.

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