المجلس الرئاسي: نستغرب تهديد جديد لطرابلس من بعض الأطراف

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 12:09 صباحا

أستغرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ما قال إنه «تهديد جديد للعاصمة طرابلس من بعض الأطراف» دون أن يسميهم.

وأعتبر المجلس الرئاسي في بيان مبهم ليل الثلاثاء أن «ما جرى تداوله في وسائل الإعلام من قبل بعض الأطراف فيه نقض غير مبرر لما تم الاتفاق عليه من وقف لاطلاق النار والتهدئة في مدينة الزاوية».

ولفت المجلس الرئاسي إلى أن «هذا الخطاب المستفز، يؤدي الى المزيد من التصعيد ويعرض سلامة الوطن وأمن المواطنين للخطر».

ودعا المجلس الرئاسي إلى «الاحتكام للعقل والتقيد بما ورد في اتفاق الهدنة الذي اشرفت عليه بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا لتجنيب الشعب المزيد من المآسي».

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