سيالة يلتقي وزراء خارجية الجزائر وتونس ولبنان في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 10:07 مساء

التقى المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، الثلاثاء، وزراء خارجية الجزائر عبدالقاد مساهل، ولبنان جبران باسيل، وتونس خميس الجهيناوي.

جاء ذلك على هامش مشاركة سيالة في أعمال اجتماع الدورة العادية (150) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بالعاصمة القاهرة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية إن لقاء سيالة ومساهل تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الجارين وسبل تعزيزها والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية، مشيرة إلى أن المباحثات بينهما «كانت إيجابية وبناءة تعكس العلاقات الثنائية المميزة بين ليبيا والجزائر».

وأضافت أن لقاء سيالة مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تناول العلاقات الثنائية بين ليبيا ولبنان، حيث أكدا على أهمية العمل على تطوير التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي واللبناني.

وأشارت إدارة الإعلام الخارجي إلى أن سيالة أجرى عقب إنتهاء وقائع الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بحثا خلالها سبل التعاون القائم بين بلديهما ومستجدات الأزمة الليبية.

ونوهت إلى أنه من المتوقع أن يعقد سيالة في وقت لاحق عدة لقاءات واجتماعات مع نظرائه من وزراء الخارجية العرب في إطار مباحثاته بالقاهرة على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بمقر جامعة الدول العربية.

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