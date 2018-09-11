جامعة بني وليد تبدأ قبول وتسجيل الطلاب الجدد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 09:59 مساء

بدأت كليات جامعة بني وليد، اليوم الثلاثاء، في إجراءات القبول واستلام ملفات أوراق التسجيل من الطلاب الجدد استعدادًا للعام الجامعي الدراسي 2018 - 2019، وفق ما أعلن الناطق باسم الجامعة فرج الشقار.

وقال الشقار لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة المركزية لقبول الطلبة الجدد بجامعة بني وليد، عقد اجتماعًا لمناقشة الضوابط والشروط الخاصة بقبول وقيد الطلاب للعام الجامعي الجديد.

وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع تقارير متابعة عمل لجان القبول بكليات الجامعة وتحديد السعة الاستيعابية للكليات، إضافة إلى تحديد مقار عمل اللجان الفرعية وساعات دوامها.

وأوضح الشقار أن اللجنة حددت أوقات بداية ونهاية قبول ملفات الطلبة الجدد وقبول الطلبة من خريجي الثانوية العامة للسنوات الماضية بنسب وتقادير معينة لبعض الكليات لخصوصية نظام الدراسة بها.

ونوه الناطق الإعلامي باسم جامعة بني وليد فرج الشقار إلى أن فترة قبول ملفات الطلبة الجدد تبدأ من الثلاثاء 11 سبتمبر وعلى مدى ثلاثة أيام حتى يوم الخميس 13 سبتمبر الجاري.

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