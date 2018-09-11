خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة

قال مدير أمن أوجلة أجخرة، عثمان العمى، إن المديرية تعمل على إعداد خطة أمنية محكمة لتأمين فعاليات مؤتمر القبائل الليبية الذي سيعقد في بلدية اِجخرة يوم الأحد المقبل، مؤكدًا جاهزية عناصر الأمن لتأمين المؤتمر وكافة المشاركين فيه.

وزار ظهر أمس الاثنين، مدير أمن أجدابيا ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة (الدائرة الأمنية الرابعة)، العميد سالم ماضي، مديرية أمن أوجلة - اِجخرة، لمتابعة العمل والوقوف على المصاعب التي تواجه عمل المديرية.

وأكد مدير الدائرة الأمنية الرابعة، العميد سالم ماضي، لـ«بوابة الوسط» استعداد كل أفراد وعناصر الأمن بمديرية أمن أوجلة إجخرة لتأمين المؤتمر، مشيرًا إلى أنهم يعدون في هذه الأيام الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المؤتمر.

وتضم الدائرة الأمنية الرابعة مناطق رأس لانوف - البريقة - أجدابيا - أوجلة - جالو - إجخرة - مرادة.

وعقب الاجتماع قام العميد سالم ماضي، بزيارة إلى قسم مرور أوجلة - إجخرة، ومركز شرطة أوجلة لمتابعة العمل والوقوف على المشاكل وتسهيل بعض الإجراءات الأمنية واللوجستية الخاصة بهما.

وقال مدير مديرية أمن أوجلة - اِجخرة، عثمان العمى، إنّ الاجتماع «كان مثمرًا وموفقًا، حيث شرحنا له العراقيل التي نعجز عن تنفيذها والتي تكون حاجزًا لنا في تأمين المدينتين من نقص في الإمدادات والأسلحة وغيرها».