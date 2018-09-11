استعدادًا للانتخابات البلدية.. دورة تدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في بني وليد

تتواصل في مدينة بني وليد، هذه الأيام، الدورة التدريبية، لمديري وموظفي مراكز الاقتراع الذين سيشرفون على عملية انتخابات المجلس البلدي بني وليد، تحت إشراف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن عملية التدريب «تسير على ما يرام» مشيرًا إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف موظفي مراكز الاقتراع بكيفية تسجيل وانتخاب أعضاء المجلس البلدى، وكيفية تسجيل أعداد الناخبين وكيفية العد والفرز لأصوات المقترعين.

وأوضح سعيد، أن عدد المراكز الانتخابية في بني وليد يبلغ 28 مركزًا موزعة على كافة المناطق بالمدينة، وأن عدد الموظفين الذين استُهدفوا بالتدريب حوالي 284 موظفًا متدربًا، مقسمين إلى مجموعات.

يشار إلى أن مدينة بني وليد ستشهد عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي في الخامس عشر من الشهر الجاري، ليتولى إدارة شؤون البلدية خلفًا للمجلس المحلي الحالي.