استعدادًا للانتخابات البلدية.. دورة تدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 07:27 مساء

تتواصل في مدينة بني وليد، هذه الأيام، الدورة التدريبية، لمديري وموظفي مراكز الاقتراع الذين سيشرفون على عملية انتخابات المجلس البلدي بني وليد، تحت إشراف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن عملية التدريب «تسير على ما يرام» مشيرًا إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف موظفي مراكز الاقتراع بكيفية تسجيل وانتخاب أعضاء المجلس البلدى، وكيفية تسجيل أعداد الناخبين وكيفية العد والفرز لأصوات المقترعين.

وأوضح سعيد، أن عدد المراكز الانتخابية في بني وليد يبلغ 28 مركزًا موزعة على كافة المناطق بالمدينة، وأن عدد الموظفين الذين استُهدفوا بالتدريب حوالي 284 موظفًا متدربًا، مقسمين إلى مجموعات.

يشار إلى أن مدينة بني وليد ستشهد عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي في الخامس عشر من الشهر الجاري، ليتولى إدارة شؤون البلدية خلفًا للمجلس المحلي الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية