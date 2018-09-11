القيادات الأمنية تستعرض تقارير متابعة الأوضاع في منطقة طرابلس الكبرى

عقد عدد من القيادات الأمنية، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسعا بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لمتابعة واستعراض التقارير اليومية بشأن الوضع الأمني في منطقة طرابلس الكبرى، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الدفاع أوحيدة عبد الله أوحيدة، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ورئيس المخابرات الليبية اللواء عبد القادر التهامي، ورئيس جهاز المباحث العامة اللواء رشيد محمد الرجباني ونائب رئيس الجهاز اللواء ابراهيم الصادق الشقف، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء إمحمد ميلاد، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب العميد محمد بشير صالح، ونائب رئيس المخابرات الليبية العميد ميلود المصري، ومدير أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي، ونائبه العميد رمضان برباش، ومديرإدارة الشؤون الأمنية المكلف العميد رجب ميلاد صالح، والعميد كمال الزياني من جهاز المباحث العامة، والعقيد خالد محمد البصير مدير مكتب معلومات رئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «استعراض تقارير عن الحالة الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى، والترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين ومقار مؤسسات الدولة، وآليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة».‬

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع يأتي استمرارا لاجتماعات الأمس التي ترأسها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش فائز السراج لمتابعة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس وضواحيها.