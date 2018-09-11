السراج يبحث مع سلامة ونائبته سبل إعادة الهدوء لمناطق الاشتباكات في طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته السفيرة ستيفاني ويليامز. (الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق على الفيسبوك)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز بمقر المجلس بطرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المسؤوليْن الأمميْن قدَّما التعازي للسراج في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدا ضرورة توحيد جميع الجهود في مواجهة الإرهاب الذي لا يفرق بين الليبيين.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع تناول المعالجات التي اُتُّفق بشأنها لإعادة الهدوء وضمان أمن المواطنين بمناطق الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا بضواحي العاصمة طرابلس و«بحث الإطار المقرر لتنفيذ الترتيبات الأمنية وفقًا لما أعلنه المجلس الرئاسي وتضمنه الاتفاق السياسي».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن السراج وسلامة وويليامز اتفقوا على ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة.