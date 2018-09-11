بعد اتصاله بالسراج... وزير الخارجية الإيطالي يهاتف معيتيق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 05:47 مساء

قالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، إن «اتصالًا هاتفيًا» جرى بين وزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافيري ميلانيزي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاتصال «تطرق لآخر المستجدات على الساحة الليبية» دون أي تفاصيل.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أعلن أن رئيس المجلس فائز السراج تلقى اليوم اتصالًا هتافيًا من وزير الخارجية الإيطالي الذي قدم تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مؤخراً الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

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وجدد المسؤول الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ووقوفها إلى جانب ليبيا. فيما عبر السراج عن شكره لميلانيزي على ماقدمه من تعازٍ، ودعمٍ إيطالي لحكومة الوفاق الوطني ولما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن السراج وميلانيزي بحثا خلال الاتصال الهاتفي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

وكان وزير الخارجية الإيطالي زار أمس الاثنين مدينة بنغازي والتقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة.

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