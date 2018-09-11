مأساة انقطاع الكهرباء..عملية قيصرية لسيدة في سرت على أضواء هواتف محمولة

جانب من العملية القيصرية لسيدة بمستشفى بن سينا بسرت. (مستشفى بن سينا)

تجسيداً لمعاناة انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تعاني منه المدن الليبية، أجرى الأطباء بمستشفى «ابن سينا» بسرت عملية قيصرية عاجلة لسيدة ليبية على أضواء أجهزة هواتف محمولة لعناصر طبية بغرفة العمليات، بسبب الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي.

وقال مصدر بقسم الخدمات الطبية بالمستشفى لـ «بوابة الوسط» إن العملية تكللت بالنجاح «بفضل جهود الأطباء والتمريض بقسم النساء بالمستشفى».

وتعاني مدينة سرت كغيرها من عديد المدن الليبيّة من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، كما تعاني مصحاتها ومراكزها الصحية من افتقار كبير في الإمكانيات، وفق ما تؤكده إدارات تلك المصحات والمراكز.