إدارة التحكم الشرقية توضح سبب الإطفاء المتكرر في بنغازي هذا الأسبوع

قال مدير إدارة التحكم الشرقية بالشركة العامة للكهرباء، أحمد العرفي، إن الإطفاء الذي حدث في مدينة بنغازي منذ مطلع الأسبوع الجاري «كان لغرض صيانة خطوط 220 ك.ف فقط».

وأوضح العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن الإطفاء كان «مبرمجًا لغرض صيانة خطوط 220 ك. ف»، الذي «هو المصدر الوحيد المغذي لمحطة جنوب بنغازي (الهواري- بوعطني)».

وأضاف العرفي، أن أعمال الصيانة بدأت مساء السبت الماضي، «لأن أحد الأسلاك في الخطوط الهوائية مصاب بطلقة، وعلى وشك أن ينقطع، فباشرنا الصيانة على الفور قبل حدوث أية مشاكل».

وأكد أنه «لن يحدث أي إطفاء في الوقت الحالي باستثناء السبت المقبل لغرض إنهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى أن الجهات الحكومية كالمصارف تكون في عطلة رسمية ولن تتأثر تلك القطاعات الخدمية بالانقطاع».

وأكد مدير إدارة التحكم الشرقية بالشركة العامة للكهرباء، أحمد العرفي، أن الجهات الأمنية والحيوية «سيتم توفير مغذٍ بديل لها حتى لا تتوقف أعمالها أثناء عمليات الصيانة».

وشهدت مناطق أحياء مدينة بنغازي إطفاءً متكررًا للكهرباء منذ مطلع الأسبوع الجاري لساعات طويلة.