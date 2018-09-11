وزير الخارجية الإيطالي يجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 03:38 مساء

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيطالي إينزو مواڤيرو ميلانيزي.

وقدم الوزير الإيطالي تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مؤخراً الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وجدد المسؤول الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ووقوفها إلى جانب ليبيا ودعمها الكامل لجهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.

وعبر السراج عن شكره لميلانيزي على ماقدمه من تعازي، وعلى دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني ولما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

من ناحية ثانية، تناولت المحادثة الهاتفية تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

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