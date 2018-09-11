سيالة يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 02:45 مساء
سيالة خلال وصوله إلى مقر جامعة الدول العربية اليوم. (إدارة الإعلام الخارجي)

انطلقت أعمال إجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ووصل وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة إلى مقر مبنى الجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في جلسات الإجتماع الوزاري العربي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات عددًا من القضايا والملفات التي من بينها الأزمة الليبية، وفق إدارة الإعلام الخارجي.

كما يجري يجري الوزير سيالة سلسلة لقاءات مع نظرائه وزراء الخارجية العرب على هامش أعمال الإجتماعات بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية، وبحث أبرز المستجدات والتطورات في الأزمة الليبية.

 

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