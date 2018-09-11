محطة كهرباء زليتن توضح أسباب توزيع الأحمال ساعتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 01:16 مساء
محطة كهرباء في زليتن. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت محطة توزيع الكهرباء زليتن إن سبب توزيع التيار لمدة ساعتين بفترات متقطعة لكل منطقة بالمدينة هو أن القدرة الكهربائية محدودة.

وقال مدير المحطة زليتن غانم قمو لإذاعة زليتن المحلية اليوم الثلاثاء، إن الشركة العامة للكهرباء حددت خطي جهد للمدينة تقسم بالتناوب على المناطق.

وأفاد الناطق الإعلامي للشركة المهندس محمد التكوري في وقت سابق، أن الاشتباكات بمدينة طرابلس أدت إلى الإضرار بدوائر التشغيل الرئيسية، الأمر الذي سبب في انهيار الشبكة، منوها إلى فرق الصيانة لازالت تعمل على صيانة وإعادة الشبكة لسابق عملها.

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