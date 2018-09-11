«أجوكو» تبحث سير العمل مع جهاز حرس المنشآت النفطية

جانب من الحضور لاجتماع مسؤولي شركة «أجوكو» وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى والمنطقة الشرقية.

في إطار التعاون المشترك بين شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، والجهات الأمنية المناط بها تأمين مواقع الشركة، عقد أمس الإثنين اجتماع بين شركة الخليج العربي للنفط، وآمر جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى والمنطقة الشرقية، وذلك بمقر الجهاز في منطقة البريقة.

وضم الاجتماع عن شركة الخليج العربي للنفط كلاً من: جبريل راف الله الحاسي مدير إدارة الأمن الصناعي. فائز الفرجاني مدير حقل البيضاء، وصلاح اسكينيد رئيس قسم التخطيط حقل البيضاء.

فيما شارك من جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى والمنطقة الشرقية كل من: اللواء ناجي المغربي آمر جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى والمنطقة الشرقية، والعميدعبدالسلام بوشيحة منسق الحماية والحراسة بالجهاز، والعميد إبراهيم المنفي معاون بالجهاز.

وقالت «أجوكو» إن المجتمعين «تابعوا بقلق تداعيات الهجوم الإرهابي على مقر إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وتمنوا السلامة للعاملين كافة بالمؤسسة».

وأشاد اللواء ناجي المغربي بالدور الذي يقوم به محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة في شركة الخليج العربي للنفط، والعاملين في الشركة من مهندسين وفنيين في الحفاظ على قوت الشعب الليبي.