الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على الساحل الغربي والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على الساحل الغربي ومناطق الجنوب، مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الساحل.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى امتداد منطقة الضغط المرتفع لتشمل مناطق الساحل، ووجود منخفض جوي على مناطق جنوب الجزائر.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، طقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 على المناطق الساحلية، أما في الدواخل فتتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

في جنوب غرب البلاد، طقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية، تصل في الدواخل إلى 34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، طقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و43 درجة مئوية.

الكفرة - تازربو - السرير

في جنوب شرق البلاد، طقس مشمس، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.

