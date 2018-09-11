جادالله العوكلي: قطاع النفط والغاز متماسك رغم كل التحديات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 09:00 صباحا
ضو المؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله العوكلي إن قطاع النفط والغاز متماسك رغم كل التحديات، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس الإثنين.

وقال، خلال اجتماع مشترك بين شركتي سرت والجوف، إن «الهجمات الجبانة لن تثنينا عن ممارسة عملنا وتأدية واجباتنا»، موضحًا: «كل عملياتنا مستمرة في حقولنا و موانئنا».

وأصدرت الشركتان بيانًا مشتركًا أمس أكد بذل المزيد من الجهد للسير قدمًا بقطاع النفط والمحافظة على الإنتاج، داعيًا مؤسسات الدولة المختصة للاضطلاع بمهامها في حماية ممتلكات الشعب الليبي.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، من بينهم اثنان من موظفي المؤسسة، بالإضافة إلى اثنين آخرين من الإرهابيين.

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