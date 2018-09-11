الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود

عناصر من الكتيبة 301 مشاة. (صورة من صفحة الكتيبة 301 مشاة عبر فيسبوك)

قالت الكتيبة 301 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، إنها «تعرضت لهجوم طيلة ثلاثة أيام متتالية، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط والجنود، وأسر بعضهم»، مشيرة إلى أن «أسراها تم تصفيتهم بطريقة بشعة لا تمت لشرف الخصومة بأي صلة، ما أدى إلى خسارة الكتيبة لمواقعها التي كانت مسؤولة عليها من التأمين والحماية».

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وأضافت الكتيبة 301 مشاة، أنها قررت بعد التشاور فيما بين ضباطها -الذين عقدوا اجتماعًا طارئًا، الانسحاب بشكل سريع وكامل، خوفاً من تحول المنطقة السكنية إلى ساحة حرب يكون للعائلات النصيب الأكبر منها من القتل والدمار».

وحذرت الكتيبة من «مغبة عدم التحرك السريع بشكل إيجابي نحو وضع حلول جذرية وعدم الرضوخ للاستفزازت الإجرامية التي تضع الوضع على محك الخطر».

كما حذرت في بيان صادر عنها مساء الاثنين: «الجميع سواء أكانوا مسؤولين أو رعية من السكون إلى الذل المصيري والرضا بالتفكير السلبي وإبر التخذير التي يُعبر عنها على أنها طرق صلح وهي طرق مصالح».

وشهدت العاصمة طرابلس على مدار أكثر من أسبوع أعمال اقتتال عنيفة، أسقطت قتلى ومصابين، انتهت باتفاق على وقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة، التي قدم مبعوثها غسان سلامة الأربعاء إحاطة أطلع فيها مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا.

ولا تزال الهدنة التي توسطت الأمم المتحدة فيها الثلاثاء الماضي تحافظ على صمودها بعد أسبوع من المعارك بين الجماعات المسلحة، حيث دارت اشتباكات خلفت عشرات القتلى، إذ شهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين الماضي بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.