«صحة الوفاق»: 4 قتلى و10 مصابين حصيلة الهجوم الإرهابي على مؤسسة النفط

آثار الهجوم على مؤسسة النفط في طرابلس. (صورة متداولة للهجوم عبر الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، مقتل 4 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح الاثنين، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مؤكدة أن من بين القتلى اثنين من موظفي المؤسسة بالإضافة إلى اثنين آخرين من الإرهابيين.

وقالت «صحة الوفاق»، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الهجوم أسفر عن إصابة 10 آخرين بإصابات متفاوتة بينهم امرأتان، مشيرة إلى أن هناك حالات أخرى استنشقت الدخان جرّاء الانفجار فقط وخرجت على الفور من المستشفى ولم تتعرض لأي إصابة.‬

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وأكدت أن ‫الأشلاء الصغيرة للجثتين اللتين وجدتا في مكان الانفجار تعودان للإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الاثنين، عن مقتل اثنين من موظفي المؤسسة وإصابة 10 آخرين نقلوا جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان وزير الداخلية المفوض، العميد عبدالسلام عاشور، قال إن المؤشرات الأولية تفيد بأن المجموعة المسلحة التي اقتحمت مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس تنتمي لتنظيم «داعش»، مشيرًا إلى أن «عددهم ستة أشخاص من ذوي البشرة السمراء».

ودانت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني بـ«أشد العبارات»، الهجوم «الإرهابي» الذي تعرضت له المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم، قائلة إن «هذا الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدة ملاحقة «كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في ليبيا».

وأهابت «دفاع الوفاق»، بأبناء الشعب الليبي بضرورة التضامن ونبذ الفرقة والوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب الذي لا يفرق بين أبناء الوطن، ومجابهة كل من يحاول العبث بمقدراتنا».