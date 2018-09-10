«تعليم الوفاق» تحدد مواعيد انطلاق برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين

اجتماع وزير التعليم مع مدير إدارة التفتيش التربوي ومدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم واللجان الإدارية والفنية. (صورة من تعليم الوفاق)

حددت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأول والثاني والثالث من شهر أكتوبر المقبل موعداً لإجراء تقييم الاحتياجات التدريبة للمعلمين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزارة أمس الأحد، برئاسة وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل وبحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة مع مدير إدارة التفتيش التربوي ومدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم واللجان الإدارية والفنية.

وقال وزير تعليم الوفاق في معرض كلمته، إن البرنامج يعد «خطوة رائدة وغاية في الأهمية لتطوير قطاع التعليم بشكل عصري يواكب التطورات ويحقق غايات وأهداف وسياسات التعليم في ليبيا»، مؤكدا أنه من خلال هذا البرنامج سوف يتم تفعيل دور المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ووضع خطط وسياسات واضحة المعالم لتطوير أداء المعلمين.

من جهتها، أوضحت مديرالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم نائبة رئيس اللجنة الفنية لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين الدكتورة مسعودة الأسود، أن المركز في السابق عادةً ما كان يبني خططه على احتياجات تدريبية قد لا يكون المعلم بحاجة لها اصلاً، مؤكدة أن هذا التقييم سيكون الخطوة الأولى التي تحدد نقطة البداية للتدريب لمختلف الشرائح والتي سيتم من خلالها رسم خارطة طريق يتم فيها تحديد التوجهات والنواحي التدريبية سواء إن كانت منهجية للمعلمين كلا في مجال تخصصه أو مهارية حول طرائق التدريس الحديثة والنواحي التربوية وكيفية التواصل والتفاعل مع المتعلمين.

وأضافت الأسود، أن عملية التقييم ستتم على مدى الثلاثة الأيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل، نظراً لكثرة الأعداد المتقدمة للتقييم سواء كان من المعلمين أو الباحثين عن العمل والذين يبلغون نحو 130 ألف متقدم.

وأوضحت أن آلية التقييم ستكون طبقاً لما جاء بقرار وزير التعليم بالخصوص.

من جانبه قال مدير إدارة التفتيش التربوي الدكتور علي المهنكر، إن البرنامج العام للتقييم سيشمل كل المعلمين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم ويستثنى من ذلك المعلمين الذين قضوا 20 عاما أو أكثر في التدريس الفعلي بحيث يترك لهم حرية الاختيار في أن ينخرطوا في برنامج التقييم أم لا.

وأوضح مدير إدارة التفتيش التربوي أن المرحلة الأولى من التقييم ستشمل معلمين لـ6 مواد في مرحلة التعليم الاساسي وهم (معلمو الفصل - معلمو اللغة العربية والتربية الإسلامية - معلمو اللغة الإنجليزية - معلمو الرياضيات- معلمو العلوم- معلمو الحاسوب) ومعلمين لـ7 مواد في مرحلة التعليم الثانوي وهم (معلمو اللغة العربية والتربية الإسلامية - معلمو اللغة الإنجليزية - معلمو الرياضيات- معلمو الفيزياء - معلمو الكيمياء - معلمو الأحياء - معلمو تقنية المعلومات).

وأوضحت الأسود، أن محور التقييم في المواد سيكون أساس التخصص وليس مقرر ما بعينه، لافتة إلى أنه سيؤخذ في الاعتبار المدى الذي تتمحور فيه الموضوعات في مادة التخصص لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأشارت إلى أن موضوع التقييم سيكون متدرجاً ولن يخرج عن المعارف التي تخصص فيها كل معلم والتي يفترض به أن زادها رسوخا وتطويرا مع سنوات الخبرة التى يملكها.

من جهته أشار الوكيل إلى أنه يستطيع كل المعلمين المعنيين بهذا البرنامج الدخول للمنظومة منذ اليوم من خلال الموقع التالي:

http://161.47.21.187/TecRegView/

والتأكد من بياناتهم والمواد التي سيتم تحديد احتياجاتهم التدريبية فيها، كما يمكنهم خلال أسبوع التقدم بطلب للوزارة من خلال رابط سينشر الأيام القادمة لتصحيح ما إذا تم تصنيف أي معلم في غير المادة التي يرغب في تدريسها.