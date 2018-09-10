صحة الوفاق لـ«بوابة الوسط»: انتشال أشلاء منفذي الهجوم على مؤسسة النفط

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 11:22 مساء
دخان يتصاعد من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (رويترز)

قالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني وداد أبو النيران، إن هناك أشلاء تم انتشالها من مقر المؤسسة الوطنية للنفط تعود لمنفذي الهجوم الإرهابي، مؤكدة أن هويتهم لا زالت مجهولة.

وأكدت أبو النيران، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، سقوط قتيلين وعشرة جرحى في الهجوم، مشيرة إلى الحالات المصابة عبارة عن حالات اختناق ولم تصب بالرصاص أو الشظايا جراء الهجوم.

ونفت المسؤولة الإعلامية ما تردد حول وجود سيدة ضمن الضحايا قائلا، إن «الجثث تعود لرجلين هما من بين منفذي الهجوم الإرهابي».

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الاثنين، عن مقتل اثنين من موظفي المؤسسة وإصابة 10 آخرين نقلوا جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان وزير الداخلية المفوض، العميد عبدالسلام عاشور، قال إن المؤشرات الأولية تفيد بأن المجموعة المسلحة التي اقتحمت مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس تنتمي لتنظيم «داعش»، مشيرًا إلى أن «عددهم ستة أشخاص من ذوي البشرة السمراء».

ودانت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني بـ«أشد العبارات»، الهجوم «الإرهابي» الذي تعرضت له المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم، قائلة إن «هذا الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدة ملاحقة «كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في ليبيا».

وأهابت «دفاع الوفاق»، بأبناء الشعب الليبي بضرورة التضامن ونبذ الفرقة والوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب الذي لا يفرق بين أبناء الوطن، ومجابهة كل من يحاول العبث بمقدراتنا».

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