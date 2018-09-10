اتفاق وقف إطلاق النار يُلزم «الرئاسي» بحل «قوة الردع»

المجلس الرئاسي أصدر قرارًا في مايو الماضي بإنشاء جهاز «قوة الردع»

تضمن اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس، الموقع أمس الأحد في الزاوية، بندًا ينصُّ على «إلغاء مجموعة القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، التي تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة»، في إشارة إلى قرار المجلس الرئاسي بإنشاء جهاز «قوة الردع» التابعة لوزارة الداخلية.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، بنود الاتفاق الثمانية والتي تضمنت مجموعة من الترتيبات الأمنية التي تدفع في اتجاه تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة التي شهدت مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي.

المجلس الرئاسي يعيد هيكلة قوة الردع الخاصة ويمنحها شرعية وصلاحيات موسعة

وفي اليوم الثامن من الاشتباكات التي جرت العاصمة الأسبوع الماضي، ظهرت «قوة الردع» في المشهد حين علّقت عبر صفحتها على «فيسبوك» بأنّها «تتقدم بخطى ثابتة، وتقهقر العصابات المهاجمة لطرابلس»، قائلة إنّها «كبدت الطرف الآخر خسائر فادحة في الآليات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أصدر القرار في 7 مايو الماضي، رقم (555) لسنة 2018، بإعادة هيكلة قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد، ومنحها صلاحيات موسعة.

في اليوم الثامن لمواجهات طرابلس.. ظهور «قوة الردع» واتساع رقعة الاشتباكات

ونصّ قرار الرئاسي على منح «جهاز الردع الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يتبع وزارة الداخلية، ويكون مقره الرئيس العاصمة طرابلس»، بالإضافة إلى صلاحيات مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة «مأموري الضبط القضائي»، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز، فيما أسند مهمة إنشاء فروع له وكيفية مباشرة مهامها إلى وزير الداخلية.