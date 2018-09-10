مناظرة بين المرشحين لانتخابات المجلس البلدي في بني وليد

أقيم بمسرح كلية التربية بجامعة بني وليد، اليوم الاثنين، مناظرة بين المرشحين لانتخابات المجلس البلدي بني وليد التي سيجري تنظيمها يوم السبت المقبل، تحت إشراف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط» إن المناظرة تهدف إلى تعريف الناخبين بالمرشحين المتقدمين لعضوية المجلس البلدي والبالغ عدهم 99 مترشحا.

وعرض المرشحون في بداية المناظرة البرامج والأفكار والرؤى التي يتطلعون لتنفيذها، مؤكدين أهمية الابتعاد عن مرحلة التنظير والحديث في مشاكل وقضايا الشباب إلى العمل الفعلي على أرض الواقع والذي يلبي الطموح الشبابي من حيث إشراكهم في عملية التخطيط والتنفيذ.

وأوضح سعيد، أن هذه المناظرات تعود بالفائدة العامة على المجتمع بشكل خاص ليقوم أفراده باختيار ممثليهم بناءً على المرشح الأنسب من وجهة نظرهم، حيث تتيح هذه اللقاءات التعرف على برامج وقدرات المرشحين.