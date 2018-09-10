شكاوى في بني وليد من نقص الوقود

يعاني أهالي بني وليد، من نقص حاد في الوقود، منذ أيام، مما اضطرهم إلى التزود بالبنزين والديزل من محطات التوزيع في بعض المدن مثل زليتن والخمس.

وقال عدد من أصحاب محطات توزيع الوقود في بني وليد، لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن شحنات الوقود تصل إلى المدينة مرة واحدة أسبوعيًا وبكميات ضئيلة جداً لا تكفي لسد حاجة الأهالي.

وأضاف عضو لجنة أزمة الوقود والغاز ببني وليد على البنداق لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة تتواصل مع شركة البريقة فرع مصراتة من أجل تزويد مدينة بني وليد بالوقود، موضحًا أن سبب تعطيل دخول صهاريج الوقود إلى بني وليد «يرجع إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها مدينة طرابلس هذه الأيام».

وتعيش بني وليد أزمة وقود خانقة اليوم الاثنين لتنضم إلى حالة اقتصادية صعبة جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتأخر صرف الرواتب وعدم توفر السيولة بالمصارف وانقطاع الكهرباء وغيرها من الأزمات المعيشية.