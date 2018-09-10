شكاوى في بني وليد من نقص الوقود

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 10:18 مساء

يعاني أهالي بني وليد، من نقص حاد في الوقود، منذ أيام، مما اضطرهم إلى التزود بالبنزين والديزل من محطات التوزيع في بعض المدن مثل زليتن والخمس.

وقال عدد من أصحاب محطات توزيع الوقود في بني وليد، لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن شحنات الوقود تصل إلى المدينة مرة واحدة أسبوعيًا وبكميات ضئيلة جداً لا تكفي لسد حاجة الأهالي.

وأضاف عضو لجنة أزمة الوقود والغاز ببني وليد على البنداق لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة تتواصل مع شركة البريقة فرع مصراتة من أجل تزويد مدينة بني وليد بالوقود، موضحًا أن سبب تعطيل دخول صهاريج الوقود إلى بني وليد «يرجع إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها مدينة طرابلس هذه الأيام».

وتعيش بني وليد أزمة وقود خانقة اليوم الاثنين لتنضم إلى حالة اقتصادية صعبة جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتأخر صرف الرواتب وعدم توفر السيولة بالمصارف وانقطاع الكهرباء وغيرها من الأزمات المعيشية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرين تجري انتخابات برلمانية 24 نوفمبر المقبل
عربى
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
السودان يشكل حكومة جديدة خلال يومين
عربى
مستشار ترامب يهدد بـ«رد أقوى» على التحركات في إدلب السورية
دولى
واشنطن تهدد قضاة «الجنائية الدولية» في حال ملاحقة أميركيين
دولى
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم قطاع الكهرباء في ليبيا
ليبيا
اتحاد صناعات النفط في إيطاليا يبدي قلقه على استثمارات بلاده في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق»: مقر مؤسسة النفط تحت سيطرة الأجهزة الأمنية
ليبيا
النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية
ليبيا
السلاك: مهاجمو مقر مؤسسة النفط 3 عناصر إرهابية من أصول أفريقية
ليبيا
اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية
ليبيا
السراج يبحث مع آمر المنطقة الوسطى تأمين الهدنة في ضواحي العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل جديدة لسرقة السيارات