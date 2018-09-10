غرق أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل ليبيا مطلع سبتمبر

مهاجرون غير شرعيين في عرض البحر المتوسط (أرشيفية:الإنترنت)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، نقلًا عن ناجين إن ما يربو على 100 مهاجر لقوا حتفهم في أوائل سبتمبر عندما غرق قاربان مطاطيان قبالة ساحل ليبيا.

وأضافت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن القاربين انطلقا من الساحل الليبي في أول سبتمبر، وكان كل قارب يحمل عشرات الأشخاص معظمهم أفارقة.

ونقلت عن أحد الناجين قوله إن محرك أحد القاربين تعطل بينما فرغ الهواء من الثاني. ونجا البعض بالتشبث بالحطام الطافي.

إنقاذ 146 مهاجرًا غير شرعي شمال بوكماش

وقدرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعداد الوفيات والمفقودين في رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط بأكثر من 1600 شخص حتى الآن في هذا العام.

وذكرت المفوضية إلى أن تقديراتها تفيد بأن 679 ألف مهاجر سجلوا أنهم يعيشون في ليبيا في يونيو 2018 رغم أن العدد الفعلي يمكن أن يقترب من المليون، في أحدث تقاريرها عن عمليات العبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر.