رئيس مصلحة المطارات يبحث تذليل العقبات أمام سير العمل في مطار معيتيقة الدولي

رئيس مصلحة المطارات يتفقد مرافق مطار معيتيقة الدولي. (صورة من مصلحة المطارات)

تفقد رئيس مصلحة المطارات اليوم الأحد، رفقة مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، مرافق مطار معيتيقة الدولي، لمتابعة سير العمل به بعد استئناف الرحلات الجوية التي تلت توقفه عن التشغيل لمدة أسبوع نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وكان في استقبالهم من إدارة المطار المدير العام للمطار ومساعده وبعض مد يري المكاتب والأقسام المختصة، في زيارة عُـقد على هامشها اجتماعٌ تطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة والسبل الكفيلة بحلحلتها.

واستأنف مطار معيتيقة الدولي الخميس، استقبال الرحلات الجوية الدولية والداخلية بدءًا من الجمعة الماضية، بعد توصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس وإعادة فتح المطار.

وقال وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، إنّه تلقى إفادة أمنية من وزارة الداخلية، باستقرار الوضع الأمني في محيط مطار معيتيقة.

رئيس مصلحة المطارات يتفقد مرافق مطار معيتيقة الدولي. (صورة من مصلحة المطارات)

رئيس مصلحة المطارات يتفقد مرافق مطار معيتيقة الدولي. (صورة من مصلحة المطارات)