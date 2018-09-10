حملة مرورية لضبط السيارات المخالفة في أوجلة

يواصل قسم المرور والتراخيص، التابع لمركز شرطة أوجلة، دورياته الأمنية المستمرة لضبط المخالفات القانونية من قبل أصحاب المركبات كتعتيم السيارات وعدم تركيب اللوحات المعدنية وإجراءات ترخيص المركبات ورخص القيادة.

وقال رئيس قسم المرور في أوجلة، الرائد حسن عبدالرحيم لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن الحملة المرورية تأتي في إطار الحفاظ على المظهر العام لحركة السير على الطريق الرئيسي في البلدية، مشيرًا إلى أن القسم يواصل أداء واجبه بالرغم من ضعف الإمكانات لدى رجال المرور ونقص السيارات والأسلحة.

وأكد عبد الرحيم، أن الدوريات الأمنية التابعة لقسم المرور والتراخيص بمركز أوجلة مستمرة داخل نطاق البلدية؛ لمنع المخالفـات، وضبط عمليات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية.